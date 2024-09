Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags

Der DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 18 785,75 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,787 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,561 Prozent auf 18 895,82 Punkte an der Kurstafel, nach 19 002,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 900,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 780,73 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,881 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 357,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 254,18 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 20.09.2023, den Stand von 15 781,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,02 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 044,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,56 Prozent auf 32,55 EUR), Deutsche Börse (+ 1,27 Prozent auf 207,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 278,90 EUR), EON SE (+ 0,91 Prozent auf 13,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 26,22 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6,68 Prozent auf 55,07 EUR), Sartorius vz (-6,53 Prozent auf 231,80 EUR), Porsche (-5,00 Prozent auf 65,32 EUR), Brenntag SE (-4,99 Prozent auf 62,08 EUR) und Merck (-4,97 Prozent auf 158,55 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 522 937 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 232,810 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

