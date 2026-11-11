E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Papier unter der Lupe
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11.11.2026 15:28:49
Sector Perform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet EON SE-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse
Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:12 Uhr um 1,3 Prozent auf 18,90 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 0,53 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden über XETRA 2 555 175 EON SE-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 20,8 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte EON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|E.ON SE
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