Sector Perform von RBC Capital Markets für Beiersdorf-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Sector-Perform" belassen. Die Bewertung der Konsumgüterbranche werde insgesamt immer attraktiver, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre negative Einschätzung beginne sich zu wandeln, zumal die Ergebnisse des ersten Quartals besser gewesen seien als in den Vorquartalen.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 10:11 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 144,25 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 18,89 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28 967 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 kletterte die Aktie um 7,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2024 wird für den 07.08.2024 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2024 / 17:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.