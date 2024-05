Siemens-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Seine aktualisierten Schätzungen berücksichtigten nun die jüngsten Quartalszahlen des Technologiekonzerns, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es dürfte weiterhin etwas Unsicherheit über den Jahresausblick geben. Im Bereich Digital Industries sollte die Talsohle aber erreicht sein. Der Fokus könnte sich nun auf eine Erholung im zweiten Halbjahr richten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 13:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 171,06 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 14,00 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 107 428 Siemens-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 stieg das Siemens-Papier um 3,5 Prozent. Voraussichtlich am 08.08.2024 wird Siemens Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 00:45 / EDT





