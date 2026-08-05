Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einstufung im Blick 05.08.2026 10:43:51

Siemens-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Siemens-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

UBS AG-Analyst Andre Kukhnin hat eine umfassende Analyse des Siemens-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Ein erhöhtes Ziel von Rockwell Automation für das organische Umsatzwachstum reihe sich ein in gute Perspektiven des Digitalgeschäfts von Siemens, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Hinzu komme, dass Siemens von einem günstigeren Basiseffekt profitiern dürfte im Vergleich mit dem US-Unternehmen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:27 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 285,55 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 8,56 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142 271 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 21,9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fluence Energy-Aktie deutlich höher: Siemens-Tochter überzeugt beim Gewinn, enttäuscht aber beim Um

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,AR Pictures / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
07.08.26 Siemens Buy UBS AG
06.08.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Siemens Buy UBS AG
06.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen