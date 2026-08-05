Siemens-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Ein erhöhtes Ziel von Rockwell Automation für das organische Umsatzwachstum reihe sich ein in gute Perspektiven des Digitalgeschäfts von Siemens, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Hinzu komme, dass Siemens von einem günstigeren Basiseffekt profitiern dürfte im Vergleich mit dem US-Unternehmen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:27 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 285,55 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 8,56 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142 271 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 21,9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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