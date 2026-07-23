Siemens Aktie

269,65EUR -1,00EUR -0,37%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.07.2026 10:48:14

Siemens Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit dürfte der Technologiekonzern eine erneut gute operative Dynamik verzeichnet haben, schrieb Alexander Hauenstein in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Ob dies ausreiche, bereits jetzt den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 zu erhöhen, sei aber noch unklar. Neue Mittelfristziele seien denkbar./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Kaufen
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
269,85 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
269,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten