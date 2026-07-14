Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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14.07.2026 09:07:33

Siemens Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zu Siemens hieß es, dass sich das Unternehmen zu einer schlankeren und hochwertigeren "neuen Siemens" wandele. Die Aktie werde jedoch im Vergleich zu Wettbewerbern immer noch mit einem deutlichen Abschlag gehandelt./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
269,60 € 		Abst. Kursziel*:
11,28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
272,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,93%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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