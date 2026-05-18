Siemens Aktie
|259,55EUR
|0,85EUR
|0,33%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Hold" belassen. Mit der geplanten Ausgliederung von Siemens Healthineers vereinfache der Technologiekonzern seine Unternehmensstruktur, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dieser Schritt verlaufe jedoch schleppend. Im abgelaufenen Quartal habe die Hälfte des Siemens-Portfolios zwar die Erwartungen übertroffen, die andere Hälfte habe den Konsens jedoch deutlich verfehlt./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
259,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
259,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,75%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:59
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
13:12
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
13:12
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel DAX fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|11:41
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|11:41
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|07:20
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|07:20
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|11:41
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|259,55
|0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:00
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:10
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|15:03
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13:47
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:50
|freenet Sell
|UBS AG
|12:48
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:38
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:37
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:35
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|12:13
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|12:08
|Ryanair Buy
|UBS AG
|12:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|12:06
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|12:03
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|12:02
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|11:57
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|11:55
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:44
|K+S Sell
|UBS AG
|11:43
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|11:15
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|10:24
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|10:05
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|09:44
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|09:28
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:31
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08:30
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:42
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:11
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:54
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.