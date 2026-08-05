Siemens Aktie
|285,90EUR
|-3,05EUR
|-1,06%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Ein erhöhtes Ziel von Rockwell Automation für das organische Umsatzwachstum reihe sich ein in gute Perspektiven des Digitalgeschäfts von Siemens, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag. Hinzu komme, dass Siemens von einem günstigeren Basiseffekt profitiern dürfte im Vergleich mit dem US-Unternehmen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
285,60 €
|
Abst. Kursziel*:
8,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
285,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,43%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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