Siemens Energy-Aktie gibt dennoch nach: Experten bleiben bullish

Die Kursrally bei Siemens Energy nimmt beeindruckende Ausmaße an. Erst am Dienstag hat das Papier auf XETRA ein historisches Rekordhoch von 99,10 Euro erreicht, bevor es wieder etwas zurückfiel. Zum Vergleich: Das Jahr 2024 hatte der Anteilsschein von Siemens Energy noch bei 50,38 Euro beendet - und sich damit bis zum kürzlich erreichten Allzeithoch fast verdoppelt. Am Freitag steht nun via XETRA zeitweise ein Minus von 0,41 Prozent auf 92,16 Euro an der Kurstafel, was seit Jahresbeginn immer noch einem Anstieg um mehr als 80 Prozent entspricht.

Diese fulminante Entwicklung unterstreicht das wiedergewonnene Vertrauen der Anleger in den Energietechnikkonzern, nachdem dieser in der Vergangenheit mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatte. Die aktuelle Kursexplosion macht Siemens Energy im laufenden Jahr zu einem der Top-Performer am deutschen Aktienmarkt.

Analysten weiter zuversichtlich

Analysten bleiben dabei für die weitere Entwicklung der Siemens Energy-Aktie optimistisch. Während JPMorgan sein Kursziel auf 78 Euro angehoben hat, aber aufgrund des bereits erfolgten Kursanstiegs bei einer neutralen Einschätzung bleibt, zeigen sich die Deutsche Bank und HSBC deutlich bullischer mit einem Kursziel von 100 Euro, bzw. 108 Euro. Deutsche Bank-Analyst Gael de-Bray geht in seinemAusblick auf den Quartalsbericht des Energiekonzerns Anfang August von einem anhaltend starken Geschäft aus. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) dürfte bei nahezu 1,5 liegen, schrieb er.

