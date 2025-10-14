Siemens Energy-Analyse: Siemens Energy-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Colin Moody das Siemens Energy-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 12:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 103,70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 25,36 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 938 671 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 105,8 Prozent aufwärts. Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.11.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.