SIX-Handel: SMI schlussendlich freundlich

Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 0,31 Prozent fester bei 14 298,26 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,676 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,340 Prozent leichter bei 14 205,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 254,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 205,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 328,77 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der SMI auf 13 774,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13 134,14 Punkten auf. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 11 936,89 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,93 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 84,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 80,88 CHF), Novartis (+ 1,98 Prozent auf 125,54 CHF), UBS (+ 1,28 Prozent auf 42,59 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,06 Prozent auf 209,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Swiss Re (-2,81 Prozent auf 131,55 CHF), Nestlé (-1,69 Prozent auf 84,28 CHF), Alcon (-1,66 Prozent auf 55,82 CHF), Givaudan (-1,06 Prozent auf 3 365,00 CHF) und Swisscom (-0,95 Prozent auf 624,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 754 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 287,455 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,29 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at