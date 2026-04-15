OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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15.04.2026 16:00:00
Spritpreisbremse - Ministerium will Sonderprüfung ausweiten
Nachdem die E-Control dem Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitgeteilt hat, dass sie neben der teilstaatlichen OMV auch bei weiteren Unternehmen "Auffälligkeiten" bei der Umsetzung der Spritpreisbremse festgestellt hat, will der zuständige Minister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) die angekündigte Sonderprüfung ausweiten lassen. "Die Rechtmäßigkeit des Vorgehens haben die Unternehmen gegenüber der E-Control mit entsprechenden Belegen glaubhaft nachzuweisen", so der Minister.
Auch Chef-Volkswirt der E-Control, Johannes Mayer sagte gegenüber der APA, dass neben der OMV auch andere Mineralölkonzerne die Spritpreisreduktion nicht in vollem Umfang umsetzen und ihr Vorgehen nun von der Regulierungsbehörde geprüft werde. Die Unternehmen müssen die entsprechenden Daten und Unterlagen bis zum Ende der Woche an die E-Control übermitteln, erste Ergebnisse der Prüfung werde es frühestens nächste Woche geben, es könnte aber auch länger dauern, sagte Mayer. Um welche Unternehmen es sich genau handelt, sagte er nicht.
Wifo-Chef: Durchsetzung der Margenbegrenzung schwierig
Wifo-Chef Gabriel Felbermayr zeigte sich indes wenig überrascht über die Reaktion der OMV auf die Spritpreisbremse. Alle Ökonomen, die sich nach dem Lehrbuch verhalten, müssten skeptisch sein bei dieser Art der Politik der Margenbegrenzung, sagte Felbermayr am Mittwoch in Wien. "Es war von vornherein fraglich, wie das funktionieren kann." Die OMV hatte angekündigt, die Spritpreisbremse bei Diesel nur teilweise umzusetzen und begründet dies mit den hohen Importkosten.
Wenn man nach Österreich verkauft, müsse man fünf Cent vom Preis der Marktrotation runtergehen, erklärt Felbermayr. Das sei angesichts dessen, dass man Diesel und Benzin für fünf Cent mehr woanders hin verkaufen kann, "ziemlich knapp". Dass die Durchsetzung schwierig ist, überrascht den Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) nicht.
Das Vorgehen der OMV hat laut Wirtschaftsministerium zur Folge, dass Diesel - an den von der OMV belieferten Tankstellen - nur mehr mit einer Reduktion von circa 8 Cent an Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben wird. Die Reduktion bei Benzin beträgt demnach unverändert 10 Cent.
Absenkung der Mineralölsteuer für Österreich "richtig"
Neben der Margenbegrenzung beinhalte die Spritpreisbremse auch die Senkung der Mineralölsteuer um fünf Cent. "Wenn die Ölpreise hoch bleiben, kann man da nachlegen und noch ein bisschen mehr tun", betonte Felbermayr. Die Idee sei für Österreich "richtig", da man hierzulande "so viel" an die Inflation indexiert.
Auch Fiskalratschef Christoph Badelt sprach sich am Mittwoch im Ö1-Mittagsjournal grundsätzlich für die Spritpreisbremse aus. Auf die Inflation wirke sich die Spritpreisbremse mit "ein paar Zehntel-Prozentpunkten" positiv aus. Allerdings: "Die jetzige Debatte zeigt, dass es leichter ist, eine politische Forderung, vor allem auch aus der Opposition, zu erheben, als es dann rechtlich so klar zu machen, dass es von der Regierung auch wirklich umgesetzt werden kann", sagte Badelt. De facto gehe es um ein "politisches Hick-Hack", denn "die Mineralölkonzerne scheinen halt offensichtlich schlicht und einfach nicht zu wollen", so der Ökonom. Denn die Gewinnsituation der Konzerne sei, auch wenn sie einen Teil des Diesels teurer einkaufen müssen, "nicht so schlecht, dass man sich um sie sorgen machen müsste".
sag/hel/cgh/kre/ivn/cri
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