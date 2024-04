Starker Wochentag in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,04 Prozent stärker bei 17 780,50 Punkten.

Bei 17 854,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 714,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, stand der LUS-DAX bei 17 916,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 16 612,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 897,00 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 6,19 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 2,08 Prozent auf 32,36 EUR), Commerzbank (+ 1,76 Prozent auf 13,27 EUR), Continental (+ 1,49 Prozent auf 62,82 EUR), Henkel vz (+ 1,40 Prozent auf 72,18 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,10 Prozent auf 14,66 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-19,02 Prozent auf 267,00 EUR), Rheinmetall (-5,64 Prozent auf 501,80 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 30,39 EUR), Heidelberg Materials (-2,21 Prozent auf 93,88 EUR) und Siemens Healthineers (-1,92 Prozent auf 51,08 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 803 296 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,872 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at