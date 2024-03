UBS AG: Neutral für Continental-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Continental nach Quartalszahlen des Autozulieferers und Reifenherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Umsatz und die bereinigte operative Ergebnisentwicklung (Ebit) seien hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, während der Dividendenvorschlag darüber liege, schrieb Analyst David Lesne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Margenausblick für das Zuliefergeschäft liege derweil über den Erwartungen.

Aktienbewertung im Detail: Die Continental-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:51 Uhr 2,7 Prozent auf 70,86 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 0,20 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 289 416 Continental-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2024 um 7,9 Prozent nach unten. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.