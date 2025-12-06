UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
07.12.2025 00:11:22
UBS muss massiv Stellen abbauen
UBS verschärft ihren Sparkurs drastisch: Bis Anfang 2027 sollen laut «SonntagsBlick» rund 10'000 Stellen wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
