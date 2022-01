UniCredit-Aktie in Rot: UniCredit trotz steigender Erträge mit größerem Nettoverlust

Die Bank, Italiens zweitgrößte nach Vermögenswerten, meldete einen Nettoverlust von 1,44 Milliarden Euro, nach einem Verlust von 1,18 Milliarden Euro im Vorjahr und im Vergleich zu einem erwarteten Verlust von 1,32 Milliarden Euro, laut einer vom Unternehmen bereitgestellten Median-Konsensschätzung.

Der Quartalsertrag stieg um 4,7 Prozent auf 4,44 Milliarden Euro und lag damit über den Analystenschätzungen von 4,20 Milliarden Euro. Für das Jahr 2021 verzeichnete UniCredit Erträge in Höhe von 17,95 Milliarden Euro, gegenüber einer Prognose von 17,5 Milliarden Euro.

Der Nettozinsertrag - die Differenz zwischen dem, was Kreditgeber mit Krediten verdienen und für Einlagen zahlen, eine wichtige Kennzahl für Retailbanken - stieg im vierten Quartal um 6,9 Prozent.

Das Unternehmen wird auf seiner Aktionärsversammlung am 8. April eine Bardividende von in Summe 1,17 Milliarden Euro und einen Aktienrückkauf von rund 2,58 Milliarden Euro vorschlagen.

UniCredit streicht wegen politischer Spannungen Russland-Pläne

Die UniCredit SpA hat Pläne verworfen, ihr Russland-Geschäft mit dem der in Moskau ansässigen Otkritie Bank zusammenzulegen. Der Grund ist die aktuelle geopolitische Lage und die zunehmenden Spannungen in der Region, wie CEO Andrea Orcel in einer Telefonkonferenz sagte.

Die italienische Bank habe sich in einem frühen Stadium des Due-Diligence-Prozesses für die russische Otkritie befunden. UniCredit habe die Zusammenlegung der russischen Aktivitäten - die etwa 5 Prozent des Geschäfts der Gruppe ausmachen - mit Otkritie im Austausch für eine Beteiligung an dem kombinierten Unternehmen erwogen, so Orcel. Die russische Bank, die im Jahr 2017 gerettet und verstaatlicht wurde, plant einen Börsengang.

Der Deal hätte das Engagement der italienischen Bank in dem Land nicht wesentlich verändert, sagte Orcel und betonte, dass dieser Plan nun aufgrund der aktuellen Situation in der Region abgesagt worden sei.

Die USA haben angekündigt, Sanktionen gegen die russische Wirtschaft zu verhängen, falls der russische Präsident Wladimir Putin eine Invasion in der Ukraine anordnet, während die russischen Streitkräfte nahe der Grenze zwischen den beiden Ländern aufgestockt werden.

Die Liste möglicher Sanktionen ist lang und könnte dazu führen, dass bestimmte russische Banken von Swift, einem globalen Vermittler von Finanztransaktionen zwischen Banken, ausgeschlossen werden, so die Analysten von JP Morgan in einer Notiz von dieser Woche.

UniCredit habe sich zwar aus dem potenziellen Otkritie-Geschäft zurückgezogen, aber die italienische Bank hält an ihrer Präsenz in Russland fest, sagte Orcel am Freitag.

UniCredit sieht sich wegen Ukraine-Konflikt kaum belastet

Die italienische Bank ist darauf vorbereitet, dem Druck durch die mögliche Verhängung von Sanktionen gegen die russische Wirtschaft standzuhalten. Die Bank könne zwar Einnahmeverluste erleiden oder von einem Kursverfall des russischen Rubels betroffen sein, aber auf Konzernebene dürfte es keine nennenswerten Auswirkungen geben, sagte Finanzvorstand Stefano Porro dem Wall Street Journal und wies darauf hin, dass das Engagement der UniCredit in Russland relativ begrenzt sei. Auf die Frage, ob der Kreditgeber Pläne habe, sein Russland-Engagement anzupassen, sagte Porro dem Journal, dass UniCredit die geopolitische Lage weiterhin bewerten und entsprechend handeln werde.

In Mailand geht es für UniCredit-Papiere zeitweise um 1,79 Prozent nach unten auf 13,53 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)