Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag leichter

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,57 Prozent schwächer bei 17 713,11 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,797 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,694 Prozent auf 17 690,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 814,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 17 722,67 Punkte, das Tagestief hingegen 17 662,55 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 16 926,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, lag der DAX noch bei 16 794,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Stand von 15 427,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 879,11 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,38 Prozent auf 27,53 EUR), Deutsche Bank (+ 0,64 Prozent auf 12,89 EUR), Henkel vz (+ 0,63 Prozent auf 72,98 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,55 Prozent auf 117,14 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,55 Prozent auf 38,66 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Brenntag SE (-2,96 Prozent auf 77,92 EUR), Infineon (-2,33 Prozent auf 33,50 EUR), SAP SE (-1,93 Prozent auf 173,52 EUR), Continental (-1,91 Prozent auf 68,80 EUR) und Covestro (-1,71 Prozent auf 48,27 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 831 696 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 206,529 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at