XETRA-Handel: DAX klettert mittags

DAX-Handel am Mittag.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 17 940,35 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,782 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,020 Prozent höher bei 17 935,78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 932,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 17 965,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 887,40 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,22 Prozent. Vor einem Monat, am 02.04.2024, stand der DAX noch bei 18 283,13 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.02.2024, den Wert von 16 918,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, bewegte sich der DAX bei 15 726,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,98 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Bayer (+ 4,22 Prozent auf 28,51 EUR), RWE (+ 2,24 Prozent auf 33,36 EUR), QIAGEN (+ 1,83) Prozent auf 39,80 EUR), EON SE (+ 1,21 Prozent auf 12,55 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,16 Prozent auf 21,74 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-3,75 Prozent auf 218,10 EUR), Zalando (-1,87 Prozent auf 24,20 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 32,15 EUR), Siemens Healthineers (-1,34 Prozent auf 51,40 EUR) und Commerzbank (-0,93 Prozent auf 13,83 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 071 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,078 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at