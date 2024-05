Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der LUS-DAX am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsschluss notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent schwächer bei 18 736,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 18 711,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 882,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 16.04.2024, einen Wert von 17 772,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 17 068,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der LUS-DAX 15 905,00 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,90 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,88 Prozent auf 454,40 EUR), Merck (+ 1,72 Prozent auf 168,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,57 Prozent auf 54,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 40,28 EUR) und EON SE (+ 1,21 Prozent auf 13,40 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-6,77 Prozent auf 175,00 EUR), BMW (-6,26 Prozent auf 96,46 EUR), Sartorius vz (-5,22 Prozent auf 277,60 EUR), Daimler Truck (-5,11 Prozent auf 39,00 EUR) und Heidelberg Materials (-2,55 Prozent auf 99,98 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 339 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,891 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at