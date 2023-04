Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Agrana von 18,60 Euro auf 17,50 Euro leicht angepasst. Das Anlagevotum "Hold" wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova hingegen bestätigt.

Der langfristige Ausblick sei intakt, höhere Energie- und Rohstoffpreise sowie eine gebremste Konjunkturentwicklung hätten die Geschäftsperformance aber getrübt. Mit dem neuen Kursziel sehe man immer noch ein Aufwärtspotenzial von 8 Prozent, so die Analystin. Am 17. Mai werde Agrana seine Jahreszahlen veröffentlichen.

Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie für die Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25 lauten auf 0,23 Euro, 1,69 Euro und 1,87 Euro. Die Prognosen für die Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum liegen auf jährlich 0,80 Euro, 1,00 Euro bzw. 1,15 Euro je Anteilsschein.

Am Mittwoch im Frühhandel an der Wiener Börse wurden die Agrana-Titel noch nicht gehandelt. Am Dienstag hatten sie bei 16,95 Euro geschlossen.

