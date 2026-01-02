Vestas Wind Systems A-S Aktie
|23,96EUR
|1,37EUR
|6,06%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der Auftragseingang des Windturbinen-Herstellers im vierten Quartal dürfte die durchschnittliche Marktprognose übertroffen haben, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte das Schlussvierteljahr 2025 das zweite Quartal in Folge sein, in dem die Nachfrage positiv überrascht. Dies bestätige seine Einschätzung, dass sich die Fundamentaldaten für die Windindustrie verbesserten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
