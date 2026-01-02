Vestas Wind Systems A-S Aktie

23,96EUR 1,37EUR 6,06%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

02.01.2026 07:34:05

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der Auftragseingang des Windturbinen-Herstellers im vierten Quartal dürfte die durchschnittliche Marktprognose übertroffen haben, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte das Schlussvierteljahr 2025 das zweite Quartal in Folge sein, in dem die Nachfrage positiv überrascht. Dies bestätige seine Einschätzung, dass sich die Fundamentaldaten für die Windindustrie verbesserten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,42 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
173,40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

