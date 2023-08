Die Analysten der Baader Bank haben ihre Ergebnisprognosen für den Halbleiter-Konzern ams Osram für heuer und für das Folgejahr nach unten angepasst. Im Nachgang der jüngsten Zweitquartalszahlen des Unternehmens wurde zudem das Anlagevotum "Buy" unverändert belassen. Als Kursziel auf 6-Monatssicht wurde vom zuständigen Experten Sejal Varshney 9,30 Franken errechnet.

Die Revidierungen der Gewinnschätzungen wurden mit einer anhaltenden Schwäche der Absatzmärkte und einem niedrigeren als erwarteten Unternehmensausblick begründet. Für das Geschäftsjahr 2023 lautet die neue Prognose auf minus 1,15 Euro je Anteilsschein, nach zuvor minus 1,00 Euro. Im Folgejahr sollte dann ein Gewinn von 0,31 Euro pro Aktie (zuvor 0,51 Euro) erwirtschaftet werden. Dividendenausschüttungen werden für diesen Zeitraum nicht erwartet.

Die ams-Aktie notierte am Montagnachmittag in Zürich mit einem Plus von 2,57 Prozent bei 5,99 Franken.

