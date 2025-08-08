Henkel vz. Aktie
|69,54EUR
|0,14EUR
|0,20%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Guillaume Delmas verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf anhaltende Unsicherheit, was aus eigener Kraft das Wachstum des Konsumgüterkonzerns betrifft. Die Bewertung der Aktien sei vielversprechend, aber es mangele ihnen an absehbaren Kurstreibern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
69,36 €
|
Abst. Kursziel*:
8,13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,85%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
12:34
|Investment-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
11:58
|Henkel vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.at)
|
07.08.25
|Handel in Frankfurt: DAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.25
|RBC Capital Markets beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sector Perform (finanzen.at)
|
07.08.25
|Henkel-Aktie dennoch höher: Henkel reduziert Umsatzausblick (dpa-AFX)
|
07.08.25
|Henkel vz-Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.08.25
|Investment-Tipp Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)