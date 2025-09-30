ASOS Aktie

3,20EUR -0,16EUR -4,76%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

30.09.2025 20:12:26

ASOS Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Laut Analystin Georgina Johanan hat der Online-Modehändler durchwachsene Aussagen gemacht. In einer am Dienstag vorliegenden Studie sprach sie von einigen positiven Aspekten. Aber angesichts der Aussage von Asos, im Jahr 2024/25 nur das untere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis zu erreichen, hinterfrage sie nun die Sichtbarkeit, auf Ebene des Vorsteuergewinns profitabel zu werden./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 07:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2,70 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2,79 £ 		Abst. Kursziel*:
-3,23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2,79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,23%
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

20:12 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:03 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
09:03 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
08:51 ASOS Buy Deutsche Bank AG
08:50 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ASOS plc 3,20 -4,82% ASOS plc

