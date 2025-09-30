ASOS Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Asos nach einem Zwischenbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Pence belassen. Laut Analystin Georgina Johanan hat der Online-Modehändler durchwachsene Aussagen gemacht. In einer am Dienstag vorliegenden Studie sprach sie von einigen positiven Aspekten. Aber angesichts der Aussage von Asos, im Jahr 2024/25 nur das untere Ende der Prognosespanne für das operative Ergebnis zu erreichen, hinterfrage sie nun die Sichtbarkeit, auf Ebene des Vorsteuergewinns profitabel zu werden./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 07:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2,70 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2,79 £
|
Abst. Kursziel*:
-3,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2,79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,23%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
|20:12
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|ASOS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:51
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|ASOS plc
|3,20
|-4,82%
