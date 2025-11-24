ASOS Aktie
|2,57EUR
|-0,07EUR
|-2,80%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Asos von 380 auf 240 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da sich der Online-Modehändler wohl auch im laufenden Geschäftsjahr auf Selbsthilfemaßnahmen fokussieren dürfte, habe er seine Umsatzerwartung für 2025/26 um 20 Prozent reduziert, schrieb Yashraj Rajani am Montag mit Blick auf die finalen Zahlen für das Ende August abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASOS plc Neutral
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2,53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2,26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|2,57
|-2,80%
