ASOS Aktie

3,19EUR -0,01EUR -0,38%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

01.10.2025 09:48:16

ASOS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Online-Modehändlers habe die Erwartungen knapp verfehlt aufgrund schwacher Umsätze, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen äußere sich aber zuversichtlich für das operative Abschneiden im neuen Geschäftsjahr./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Buy
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4,40 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2,81 £ 		Abst. Kursziel*:
56,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2,83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
55,41%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:48 ASOS Buy Deutsche Bank AG
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 ASOS Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 ASOS Buy Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen

10:49 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:38 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:04 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
09:57 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 BAT Buy Deutsche Bank AG
09:53 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
09:48 ASOS Buy Deutsche Bank AG
09:45 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
09:44 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 adidas Buy Warburg Research
09:22 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:20 Nike Neutral UBS AG
09:12 Nike Equal Weight Barclays Capital
08:59 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
08:57 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:37 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:32 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:23 DHL Group Outperform Bernstein Research
07:59 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:49 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
07:45 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
07:38 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
07:35 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07:23 Nike Outperform RBC Capital Markets
07:16 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:15 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 PUMA Neutral UBS AG
06:28 ASML NV Buy UBS AG
30.09.25 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Boeing Buy UBS AG
30.09.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Lufthansa Halten DZ BANK
30.09.25 Nestlé Neutral UBS AG
30.09.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
30.09.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
30.09.25 Volvo AB Underperform Bernstein Research
30.09.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
30.09.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
30.09.25 Hermès Outperform Bernstein Research
30.09.25 Airbus Buy UBS AG
