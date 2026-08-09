FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Die Resultate des Diabetesspezialisten für das zweite Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, wobei das Zahlenwerk jedoch Besonderheiten aufgewiesen habe, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf die Enttäuschung über das Verfehlen der Wegovy-Ziele in den USA sowie das begrenzte Ausmaß der Prognoseanhebung./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET





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