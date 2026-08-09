QIAGEN Aktie
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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beließ Peterson zunächst bei 46 US-Dollar./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
36,47 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
36,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tycho Peterson
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KGV*:
-
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