NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Tycho Peterson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Damit liege die Latte für das zweite Halbjahr nun niedriger mit Blick auf das Erreichen der Jahresziele. Sowohl das Geschäft mit Probentechnik als auch die Diagnostik hätten besser abgeschnitten als angenommen. Das Kursziel beließ Peterson zunächst bei 46 US-Dollar./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:34 / ET



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