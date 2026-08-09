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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Der Marktanteil des Essenslieferanten sei in Korea im Monat Juli weitgehend stabil geblieben, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Neutral
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,05 €
|
Abst. Kursziel*:
12,01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,86%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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