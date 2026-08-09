NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns sei wie erwartet ausgefallen./rob/edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST



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