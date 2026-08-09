Vonovia Aktie
|21,04EUR
|0,26EUR
|1,25%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal des Wohnimmobilienkonhzerns sei ein neutrales Ereignis gewesen, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte mit Blick auf Veräußerungen seien positiv zu werten./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,91 €
|
Abst. Kursziel*:
24,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,57%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
06.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.08.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.08.26
|Deutsche Bank AG: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags stärker (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|21,04
|1,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research