ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sreedhar Mahamkali passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Supermarktkette seine Schätzungen an. Der Analyst lobte das starke Europageschäft im zweiten Quartal, aber auch den starken Start des US-Geschäfts im Monat Juli./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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