Springer Nature Aktie
|20,15EUR
|0,41EUR
|2,08%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature nach den Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Steve Liechti lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie insbesondere das Wachstum im Segment Research des Wissenschaftsverlags. Zudem hob er die angehobenen Jahresziele hervor und sieht Potenzial für eine leichte Anhebung der Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS)./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,40 €
|
Abst. Kursziel*:
59,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Springer Nature
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|20,15
|2,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research