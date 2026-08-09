Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Ergebniskennziffern für das Geschäftsjahr 2025/26 seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Plan zur Schaffung von Aktionärswert sei solide ? nun gelte es für den Spirituosenkonzern, ihn umzusetzen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,26 £
|
Abst. Kursziel*:
15,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
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