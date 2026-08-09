NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Ergebniskennziffern für das Geschäftsjahr 2025/26 seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Plan zur Schaffung von Aktionärswert sei solide ? nun gelte es für den Spirituosenkonzern, ihn umzusetzen./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.