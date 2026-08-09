Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das organische Ergebniswachstum (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 11:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 11:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25,50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
17,26 £
|
Abst. Kursziel*:
47,70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
17,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,46%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
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