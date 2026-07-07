AUMOVIO Aktie
|37,45EUR
|-0,80EUR
|-2,09%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
07.07.2026 07:46:00
AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Vorab-Aussagen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Quartalsplanung des Autozulieferers liege im Rahmen der Erwartungen, und auch die Jahresziele erschienen erreichbar, schrieb Harry Martin in seinem Ausblick vom Montagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
38,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,43%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
37,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,47%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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