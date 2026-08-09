NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns seien stark ausgefallen, schrieb David Hayes in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Geschäft mit Klebstoffen habe von Vorzieheffekten profitiert. Positiv wertete der Experte auch die Volumina in der Konsumentensparte./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.