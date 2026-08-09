Wolters Kluwer Aktie
|69,66EUR
|0,20EUR
|0,29%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Informationsdienstleisters habe den Erwartungen entsprochen oder diese auch übertroffen, schrieb Steve Liechti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien in Einzelbereichen angepasst, im Gesamten aber nicht verändert worden./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Buy
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,38 €
|
Abst. Kursziel*:
46,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,55%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|69,66
|0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research