Aurubis Aktie

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WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

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30.03.2026 15:11:12

Aurubis Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Aurubis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aurubis Underweight
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
148,00 € 		Abst. Kursziel*:
-12,16%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
148,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,22%
Analyst Name::
Alain Gabriel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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