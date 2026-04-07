Aurubis Aktie

158,60EUR 6,50EUR 4,27%
Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 08:17:48

Aurubis Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 141 auf 176 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Stefan Augustin in seiner Neubewertung des Kupferkonzerns vom Dienstag. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema Europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aurubis Buy
Unternehmen:
Aurubis 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
176,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
148,00 € 		Abst. Kursziel*:
18,92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
158,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,97%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aurubis

mehr Nachrichten

Analysen zu Aurubis

mehr Analysen
08:17 Aurubis Buy Warburg Research
30.03.26 Aurubis Underweight Morgan Stanley
06.02.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.02.26 Aurubis Verkaufen DZ BANK
06.02.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG