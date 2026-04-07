Aurubis Aktie
|158,60EUR
|6,50EUR
|4,27%
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 141 auf 176 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Stefan Augustin in seiner Neubewertung des Kupferkonzerns vom Dienstag. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema Europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Buy
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
176,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148,00 €
|
Abst. Kursziel*:
18,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
158,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,97%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Aurubis auf 'Buy' - Ziel noch auf 176 Euro (dpa-AFX)
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09:28
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01.04.26
|MDAX-Papier Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aurubis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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27.03.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
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26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
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26.03.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Aurubis
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|UBS AG
|06.02.26
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|DZ BANK
|06.02.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:17
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
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|06.02.26
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|Deutsche Bank AG
|08:17
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|Warburg Research
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