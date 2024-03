NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BBVA von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9,30 auf 10,40 Euro angehoben. Der Aktienkurs der spanischen Großbank dürfte sich weiterhin überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Wachstumsdynamik der Ergebnisse je Aktie sei unverändert intakt. Im vergangenen Jahr seien die Konsensschätzungen für diese Kennziffer um 30 Prozent gestiegen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 19:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 00:15 / GMT



