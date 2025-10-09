Rio Tinto Aktie
|58,76EUR
|0,63EUR
|1,08%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 5100 auf 5300 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er rechne nun schon kurzfristig mit einem Kupferpreis von 10.000 US-Dollar pro Tonne und nicht wie bisher erst ab 2027/28, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der Experte verwies auf einen Produktionsstillstand in der Grasberg-Kupfermine in Indonesien sowie etliche andere Produktionsprobleme, was schon im laufenden Quartal zu einem Nachfrageüberhang führen werde. Eine mögliche Angebotsverbesserung im Kupfermarkt ab Mitte 2026 hänge von operativen Verbesserungen in vielen großen Bergwerken ab./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
50,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|58,44
|0,53%
