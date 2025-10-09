AIR France-KLM Aktie

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

09.10.2025 13:54:26

AIR France-KLM Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
11,42 € 		Abst. Kursziel*:
5,08%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
11,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

