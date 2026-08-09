ProSiebenSat.1 Media Aktie
|3,85EUR
|-0,11EUR
|-2,73%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Medienkonzern die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Unterhaltungsgeschäft sei von der von anderen Anbietern ausgestrahlten Fußball-Weltmeisterschaft beeinträchtigt worden./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Market-Perform
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
3,80 €
|
Abst. Kursziel*:
13,16%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
3,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,63%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ProSiebenSat.1 Media SE
|3,85
|-2,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research