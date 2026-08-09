NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Nettoanlagevermögen je Aktie der Gesellschaft sei im Vergleich zum vorherigen Halbjahr um fünf Prozent gesunken, schrieb Tom Mills in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Grund seien niedrigere Bewertungsansätze./rob/bek/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.