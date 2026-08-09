SAF-HOLLAND Aktie
|21,50EUR
|0,10EUR
|0,47%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das zweite Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers hinterlasse einen soliden Eindruck, schrieb Sebastian Ubert in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es bestätige somit die Kaufempfehlung./rob/mf/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,25 €
|
Abst. Kursziel*:
22,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,93%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.26
|SAF-HOLLAND-Aktie fester: Erwartungen geschlagen - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
06.08.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND setzt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2026 fort und steigert Cashflow deutlich (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND continues profitable growth in the first half of 2026 and significantly improves cash flow (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND setzt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2026 fort und steigert Cashflow deutlich (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND continues profitable growth in the first half of 2026 and significantly improves cash flow (EQS Group)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX freundlich (finanzen.at)
|
04.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|24.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|22.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|21,50
|0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research