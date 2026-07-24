Delivery Hero Aktie

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WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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24.07.2026 22:23:14

Delivery Hero Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 41,50 Euro gesenkt. Analyst Giles Thorne verwies in einem am Freitagabend vorgelegten Kommentar auf die Übernahmeabsicht des US-Konkurrenten Uber. Dieser habe Mitte Juli eine Offerte von 41,50 Euro je Aktie des Essenlieferanten abgegeben. Thorne geht daher davon aus, dass der US-Fahrdienstvermittler die Übernahme im vorgeschlagenen Zeitrahmen, der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, abschließen werde. Entsprechend passte er sein Kursziel an den vorgeschlagenen Übernahmepreis an und rät zum Halten der Delivery-Hero-Aktie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38,16 € 		Abst. Kursziel*:
8,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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