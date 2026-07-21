LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach dem offiziellen Übernahmeangebot von Uber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 39,10 auf 41,50 Euro angehoben und damit an die Höhe des Kaufgebots angepasst. Er halte den deutschen Essenslieferanten nach wie vor für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und die Aktie aus fundamentaler Sicht für ein attraktives Investment, schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In seinem relativen Bewertungssystem bestehe jedoch kaum noch Aufwärtspotenzial für das Papier./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 21:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.