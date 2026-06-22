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22.06.2026 10:02:18

easyJet Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 450 Pence auf "Market-Perform" belassen. Im europäischen Airline-Sektor bestehe noch Spielraum für eine weitere Konsolidierung, sei es durch Übernahmen oder durch Insolvenzen, schrieb Alex Irving am Freitag. Das größte Risiko gebe es nach dem Sommergeschäft, mehr als die Hälfte bisheriger Insolvenzen hätten in den letzten vier Monaten des Jahres stattgefunden. Besonders gefährdet seien Unternehmen mit schlechtem Kapitalmarktzugang. Davon gebe es nach wie vor zahlreiche, denn die sechs großen Fluglinien kontrollierten lediglich 70 Prozent der Kapazitäten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 13:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4,50 £
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
5,97 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
5,17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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